РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. В подмосковном Подольске мужчина зарезал знакомого в ходе пьяной ссоры, за убийство его приговорили к 7 годам колонии строгого режима, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора Маргарита Тарасова.

Мужчина в ходе словесного конфликта при распитии спиртных напитков кухонным ножом нанес знакомому не менее семи ударов в жизненно важные органы – грудь, голову, шею. После убийства подсудимый пошел спать. Утром обнаружил у себя на кухне труп товарища и вызвал скорую помощь, которая констатировала смерть потерпевшего.

Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал частично. Утверждал, что наносил удары потерпевшему ножом, но защищаясь от него, потому что тот душил его.

Обвинительный приговор по уголовному делу вынесли по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Исследовав материалы дела, экспертизы и допросив эксперта, суд пришел к выводу о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.