РИАМО - 14 апр. Все россияне, которые прибывают на территорию страны любым видом транспорта, теперь обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирус, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее это правило касалось только тех, кто прилетал в РФ самолетом.

Теперь в течение трех календарных дней со дня прибытия в РФ нужно пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР и разместить информацию о результатах тестирования на портале госуслуг. Данное правило вступает в силу с 15 апреля.

За сутки в РФ зафиксировали 8 326 новых случаев Covid-19, при этом 13,9% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Также за сутки скончались 399 пациентов с диагностированным коронавирусом, выздоровели 9 447 человек.

Всего с начала пандемии в стране было выявлено 4 666 209 случаев заболевания, умерли 104 тыс. человек, врачи вылечили 4 291 223 пациента.

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