РИАМО - 14 апр. Для программы «Дачной амнистии» в Подмосковье требуется оформить около 500 тыс. объектов, чаще всего этим законом пользуются пенсионеры, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Сколько человек еще должны пройти дачную амнистию? По нашим оценкам, это не менее 500 тысяч объектов – 300 тыс. участков и 200 тыс. домов. То, что еще было бы целесообразно пройти», - сказал Чаплин.