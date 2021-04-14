РИАМО - 14 апр. Договоры на раздельный вывоз отходов с мусоровывозящими компаниями заключили до 1 тыс. садоводческих некоммерческих товариществ, всего в регионе насчитывается около 12 тысяч СНТ, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Раздельный сбор мусора – это особая тема, это выгодно для СНТ. Выгодно сортировать стекло, бумагу и жестяные банки. Если дачникам мусоровывозящие компании предложат некую опцию, что будут разделять. Сейчас подобные договоры на раздельный сбор мусора заключили до одной тысячи СНТ», – сказал Чаплин.

Жители региона активно вовлечены в раздельный сбор отходов. Благодаря этому с 2019 года свыше 2 млн т отходов не попало в землю, а было отправлено на вторичную переработку.На сегодняшний день в регионе открыты девять КПО.

В Московской области активно строится комплексная инфраструктура обращения с твердыми коммунальными отходами, всего будет работать 11 новых современных КПО и четыре завода по термической утилизации отходов.