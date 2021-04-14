РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 апр. В Щелкове 18 апреля проведут второй окружной фестиваль интеллектуальных настольных игр «Финиш», сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Участников ждут более ста настольных игр. От самых популярных, таких как «Монополия» и «Мафия», до самых редких и древних игр, например, «Аннексии», которая появилась в конце 19 века, древнеегипетской «Сенет», игры индейцев майя «Пулук» и шумерской «Ур», которая появилась в Месопотамии примерно в начале 3-го тысячелетия до нашей эры.

Фестиваль пройдет по адресу: улица Талсинская, дом 64, КДЦ «Навигатор». Начало в 11:00. Предварительная запись не требуется.