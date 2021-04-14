РИАМО - 14 апр. Пассажиры, пострадавшие в ДТП с автобусом, вправе рассчитывать на страховые выплаты от АО «СОГАЗ», для этого нужно написать заявление, сообщает пресс-служба ВСС, РСА и НССО.

В среду утром в районе дома №4 на Марксистской улице рейсовый автобус №901 врезался в фонарный столб. Водителя зажало в кабине, ему помогли спасатели. Также пострадали несколько пассажиров.

Ответственность перевозчика застрахована в АО «СОГАЗ». В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.

По предварительным данным, причиной аварии стало резкое ухудшение самочувствия водителя. В результате аварии до 9 пассажиров автобуса пострадали.

Чтобы получить страховые выплаты, пострадавшим пассажирам автобуса нужно написать заявление в страховую компанию и представить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

Размер страхового возмещения рассчитывается в соответствии с таблицей выплат. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности.

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