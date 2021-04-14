РИАМО - 14 апр. Региональный оператор «РТ-Инвест» отмечает повышенный интерес жителей к сортировке отходов, в регионе дополнительно появятся 15 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора до конца года, сообщает пресс-служба компании.

«В 2019 году на каждые 4 серых контейнера приходился 1 синий. Сейчас соотношение изменилось, и на каждые 4 серых приходится в среднем 2 синих бака. По запросам жителей, заинтересованных в сборе вторсырья, органы местного самоуправления корректируют нормативы, а региональные операторы оборудуют площадки новыми емкостями», - говорится в сообщении.

Всего за 2 года в Сергиево-Посадском, Рузском и Каширском кластерах будет установлено 100 тыс. баков. В самых густонаселенных районах Подмосковья вывоз отходов, пригодных для производства вторсырья, будут проводить каждый день. Эти меры помогут повысить объемы тех отходов, которые можно пустить во вторичный оборот.

В Сергиево-Посадском кластере появятся дополнительно 2 тыс. баков для вторсырья и 5 тыс. – для смешанных отходов. В Рузском и Каширском – количество контейнеров увеличится на 1,5 тыс. и 2,5 тыс. серых.