РИАМО - 14 апр. Некоторые из новых требований пожарной безопасности в СНТ необходимо пересмотреть ввиду их фактической невыполнимости, сообщил на пресс-конференции в РИАМО первый зампредседателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

С 1 января 2021 года вступила в силу новая редакция правил противопожарного режима в РФ. В том числе в документе прописаны правила пожарной безопасности для садоводов и дачников. В частности, установлены требования к разведению огня.

«Мы согласны, что жарить шашлык, согласно новым правилам, можно на расстоянии не ближе 5 м от строения. Но ни один наш дачный участок не выдержит норматив, что от кострища до ближайшего строения должно быть несколько десятков метров. Мы рекомендуем коллегам, которые отвечают за это направление, пересмотреть эти правила», - сказал Чаплин.

Он добавил, что по новым правилам дачникам необходимо своевременно очищать участки от мусора, складирование отходов запрещено. За это назначают штраф.

Также новыми правилами установлена обязанность садоводов и дачников убирать с участков сухостой и окашивать их. Сжигать мусор и растительные отходы необходимо на специально определенных площадках. Разводить открытый огонь разрешается на расстоянии не менее 50 м от ближайшего строения, 100 м - от хвойного леса и 30 м - от лиственного леса.

Убийство голубя, рисунок на асфальте и костер на даче: штрафы, о которых вы не знали>>