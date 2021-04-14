РИАМО - 14 апр. Некоторые из новых требований пожарной безопасности в СНТ необходимо пересмотреть ввиду их фактической невыполнимости, сообщил на пресс-конференции в РИАМО первый зампредседателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
С 1 января 2021 года вступила в силу новая редакция правил противопожарного режима в РФ. В том числе в документе прописаны правила пожарной безопасности для садоводов и дачников. В частности, установлены требования к разведению огня.
Он добавил, что по новым правилам дачникам необходимо своевременно очищать участки от мусора, складирование отходов запрещено. За это назначают штраф.
Также новыми правилами установлена обязанность садоводов и дачников убирать с участков сухостой и окашивать их. Сжигать мусор и растительные отходы необходимо на специально определенных площадках. Разводить открытый огонь разрешается на расстоянии не менее 50 м от ближайшего строения, 100 м - от хвойного леса и 30 м - от лиственного леса.
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