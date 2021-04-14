РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 апр. Мытищинская городская клиническая больница вошла в топ лучших среди медицинских учреждений Московской области по количеству пунктов вакцинации, открытых в торговых центрах, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Перенимать опыт в этом направлении у мытищинских врачей прибыли представители медицинских учреждений из городов Балашиха, Наро-Фоминск, Люберцы.

Делегация в частности побывала в торговом центре 4DAILY, где могла ознакомится с обустроенностью пункта, проводимой работой по вакцинации. Медицинские работники Мытищинской ГКБ поделились опытом брендирования пунктов, работе с населением в части привлечения на вакцинацию. По будням и в субботу в данном торговом центре первый и второй компонент вакцины делают до 100 человек.

В Мытищах пункты вакцинации от Covid-19 открыты в торговых центрах: 4Daily, «Красный кит», «Перловский», также организуются выезды бригад вакцинопрофилактики в торговые центры XL, «Весна», к «Ашану», «Твоему дому», «Леруа Мерлен».

Для того, чтобы сделать прививку в пункте торгового центра или в мобильном пункте предварительной записи не требуется. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. На всех пунктах работают терапевты, которые проводят осмотр перед прививкой, выявляют возможные противопоказания, консультируют. После прививки выдается сертификат.

На сегодняшний день в Мытищах прививку от коронавируса уже сделало более 25 тыс. человек. Пункты вакцинации открыты и в поликлиниках Мытищинской городской клинической больницы, посещение которых по предварительной записи. Записаться можно через приложение на мобильном телефоне «Госуслуги», инфомат в медицинском учреждении, посредством колл-центра: 8 (800) 550-50-30.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>