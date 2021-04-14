РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. С начала текущего года семь человек погибли на железной дороге в границах Люберец, в связи с этим жителей призывают не переходить железнодорожные пути в неустановленном месте, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Николай Покацкий.

По инициативе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья 13 апреля на станции Красково состоялся рейд с участием представителей Административно-пассажирской инспекции региона, администрации муниципалитета, АО ЦППК, ОАО «РЖД».

«В ходе рейда выявлен ряд недостатков по обеспечению профилактики травматизма на железных дорогах. С гражданами проведены разъяснительные беседы по мерам безопасности при пересечении ж/д путей и ответственности по части 5 статьи 11.1 КоАП РФ за пересечение путей в неустановленном месте. В 2021 году уже 7 человек погибли на железной дороге в границах городского округа Люберцы, в том числе два человека в апреле», - отметил Покацкий.

Он призвал всех жителей беречь свою жизнь и не использовать несанкционированные переходы для передвижения на железной дороге.

По его словам, ОАО «РЖД» порекомендовали обеспечить наличие наглядных агитационных знаков и плакатов, предупреждающих об опасности прохождения через ж/д пути, изыскать возможность аудиоинформирования граждан о правилах безопасности при пересечении путей на станциях и платформах.

«Администрации Люберец рекомендовано провести единый день безопасности в учебных заведениях городского округа для разъяснения учащимся опасности прохождения через ж/д пути, на постоянной основе проводить информирование граждан об опасности нахождения на ж/д инфраструктуре посредством СМИ и телевидения», - подчеркнул Покацкий.