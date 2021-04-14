РИАМО - 14 апр. Температура воздуха в 15:00 в среду на метеостанции ВДНХ составила 21,5 градуса, превысив на 0,7 градуса максимальный показатель для 14 апреля, который зафиксировали в 1962 году, сообщается на сайте «Метеовести».

Не исключено, что воздух в среду прогреется еще больше. Окончательные данные о максимальной температуре станут известны после 21:00.

Между тем, днем в Подмосковье воздух прогревался до плюс 20-23 градусов.

Самая высокая температура отмечалась в Коломне (плюс 23,2 градуса). Это на 2,1 градуса выше, чем максимум 2000 года.