РИАМО - 14 апр. Центробанк не видит рисков отключения Российской Федерации от международных платежных систем Visa и Mastercard. По мнению первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, такое решение будет невыгодно для самих операторов, передает «Интерфакс».

«Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем. Я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно», – сказала Скоробогатова на брифинге в среду

По ее словам, Россия продолжает развивать собственную платежную систему «Мир». Она прекрасно работает в России, а карты принимают уже в 13 странах. В рамках обслуживания также работают системы передачи финансовых сообщений и быстрых платежей.

Эти сегменты платежной инфраструктуры обеспечивают россиян бесперебойно работающей банковской системой, а также услугами для граждан и бизнеса, включая международные платежные системы.

Скоробогатова считает, что работу по развитию отечественных платежных систем и финансовых платформ нужно продолжать в условиях конкуренции, когда на рынке будут другие платежные системы. Так они будут развиваться эффективнее.

Она напомнила, что в 2014 году из-за санкций часть российских банков отключили от международных платежных систем, поэтому пришлось создавать Национальную систему платежных карт.