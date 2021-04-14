РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. В Подольске поставили подозрение на бешенство ондатре, проживающей с хозяевами в одной из квартир на Армейском проезде, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Территориальное ветеринарное управление №5, подведомственное Минсельхозпроду региона, сообщает о подозрении на бешенство ондатры на территории одной из квартир дома №3 по Армейскому проезду.

Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система, наступает смерть.

При обнаружении больных животных нельзя пытаться их лечить.

При укусе необходимо немедленно обработать место укуса, промыв водой с мылом для удаления слюны с вирусом бешенства, затем обработать 70% спиртом или 5% спиртовым раствором йода. В этот же день нужно обратиться в травматологический пункт для получения первой прививки против бешенства

Ондатра - полуводный грызун родом из Северной Америки, акклиматизированный в Евразии, в том числе в России.