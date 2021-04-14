РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Продолжается строительство школы на 1,1 тыс. мест на Флотском проезде в Подольске, строительная готовность объекта составляет 56%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся в рамках национального проекта «Образование» за счет средств бюджета.
По его словам, завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2021 года.
Согласно проекту, в 4-этажном здании разместят современные просторные учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, два спортивных и актовый залы, библиотеки с медиатекой, столовую с пищеблоком, административные кабинеты и вспомогательные помещения. Новое здание сможет принять 1,1 тыс. учеников.
На прилегающей территории выполнят комплексное благоустройство и установят спортивное ядро со стадионом и беговыми дорожками, детскими и игровыми площадками.
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