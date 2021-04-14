РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Продолжается строительство школы на 1,1 тыс. мест на Флотском проезде в Подольске, строительная готовность объекта составляет 56%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Образование» за счет средств бюджета.

«На площадке около 130 рабочих. На объекте выполняют отделочные, фасадные и кровельные работы, монтируют внутренние инженерные сети и устанавливают лифты, а также проводят благоустройство. Строительная готовность составляет 56%», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

По его словам, завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2021 года.

Согласно проекту, в 4-этажном здании разместят современные просторные учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, два спортивных и актовый залы, библиотеки с медиатекой, столовую с пищеблоком, административные кабинеты и вспомогательные помещения. Новое здание сможет принять 1,1 тыс. учеников.

На прилегающей территории выполнят комплексное благоустройство и установят спортивное ядро со стадионом и беговыми дорожками, детскими и игровыми площадками.