РИАМО - 14 апр. Возведение вокзала Кокошкино четвертого Московского центрального диаметра в новой Москве завершено на 75%, платформы с навесами уже готовы, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На текущий момент рабочие строят подземный пассажирский вестибюль, они же проводят внутреннюю отделку. В скором времени начнут работать лифты, эскалаторы. Появится безопасный путь через железную дорогу.

Поселение Кокошкино представляет собой большой дачный поселок с частным сектором. Время до центра на личной машине составляет от 1,5 часов. Для того, чтобы добраться до Кольцевой линии столичного метрополитена на электричке, необходимо 45 минут.

Запуск МЦД-4 позволит граждан ощутить транспортную свободу и мобильность, которой пользуются пассажиры первого и второго диаметров. Интервалы между поездами снизятся, тарифы станут выгоднее, а поезда — современнее.

Обновление станции представляет собой первый шаг к переменам и развитию инфраструктуры. Сам вокзал возводится фактически с нуля.

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