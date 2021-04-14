РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 апр. В школе №2 городского округа Котельники 21 апреля пройдет традиционная весенняя акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру - спаси дерево», сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Согласно условиям акции, количество собранной макулатуры переводят в экобаллы, на которые организаторы предоставляют саженцы деревьев. Их высаживают у образовательных учреждений.

Осенью в рамках акции школа Котельников заработала 4500 экобаллов, сдав 1,5 тонны макулатуры. Благодаря этому на прилегающем участке появятся четыре куста сирени, а саженец айланта высочайшего, по заявке школы, появится на полуострове Тарханкут в Крыму. На зеленых насаждениях будет размещена табличка с наименованием города-дарителя Котельники.

Во время весенней акции также есть возможность заработать достаточное количество экобаллов, чтобы осенью высадить на территории саженцы кустов и деревьев.

Вторичной переработке подлежат: газеты, книги, журналы, бумага. Сдать макулатуру можно 19 апреля и 20 апреля 8:00 до 19:00 (главное здание школы). Больше макулатуры - больше баллов - больше саженцев - больше кислорода в наших легких!