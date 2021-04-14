РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 апр. Порядка 100 наименований коньяка, водки, настоек и виски выпускает ООО «Усовские винно-коньячные подвалы» в подмосковном Красногорске, сообщил начальник производства Александр Радаев.

Временно исполняющий полномочия главы горокруга Алексей Спасский посетил предприятие с рабочим визитом в среду. Он поинтересовался технологией производства, пообщался с руководством и сотрудниками завода.

«В минувший понедельник у нас был прием населения в территориальном отделе Ильинское, и по итогам решили продолжить знакомство с территорией. Первым осмотрели одно из старейших производственных предприятий, которое работает многие десятки лет. Порадовало, что оно не стоит на месте. Вместе с тем была озвучена некоторая проблематика», – сказал Спасский.

По его словам, ряд вопросов решается просто, для решения других придется привлекать правительство региона. Так, некоторые объекты производства расположены на земельных участках, часть из которых находится в муниципальной собственности, а другая часть принадлежит юридическому лицу. Кроме того, представители предприятия просили посодействовать в налаживании взаимодействия с торговыми сетями.

«Вопросы мы взяли в работу, поручение для себя записали», – подчеркнул Спасский.

ООО «Усовские винно-коньячные подвалы» специализируется на разработке, создании и дистрибуции алкогольных напитков высокого качества на базе собственных производственных мощностей.

Коньячные дистилляты закупают во Франции, Армении и России, а также производят на собственной площадке в Минеральных водах.

«У нас более 100 наименований разной продукции. В зависимости от сезона производим разное количество. Как правило, в зимние месяцы чуть больше, в летние – меньше. Это зависит от спроса, который есть в данный момент», – пояснил Радаев.

Он подчеркнул, что на предприятии следят за качеством продукции, этим занимается сертифицированная лаборатория на всех этапах производства. Сейчас на производстве работают 4 линии.

Предприятие было основано в 1967 году на основе совхоза Ильинское-Усово, который входил в один из хозяйственных трестов СССР.

В 2017 году Главное управление культурного наследия Московской области министерства культуры РФ включило «Усовские винно-коньячные подвалы» в межрегиональный туристический проект «Императорский маршрут» как одно из мест, связанных с жизнью царской династии Романовых.

Компания входит в первую пятерку производителей коньяков в России.