РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска мужчина воткнул нож в грудь приятеля в ходе совместного распития спиртных напитков и отказался признать содеянное, ему дали пять лет колонии строгого режима, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора Маргарита Тарасова.

Житель Вологодской области, приехавший в Подольск на заработки, вместе с потерпевшим жил и работал в микрорайоне Климовск. Во время распития спиртных напитков ночью мужчины сходили в пиццерию недалеко от дома.

По дороге домой между ними завязалась словесный конфликт, который продолжился в квартире. Подсудимый взял с кухонного стола нож и нанес потерпевшему один удар в область груди справа, затем ушел на кухню дальше пить водку. Скорая помощь госпитализировала потерпевшего.

Подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал, отрицал факт конфликта, и что это он нанес удар ножом. Уверял всех, что, когда они возвращались из пиццерии, нож сам появился в груди у потерпевшего. Суд допросил свидетелей, исследовал письменные материалы дела и пришел к выводу о виновности подсудимого.

Обвинительный приговор вынес по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов в его качестве). Климовский городской суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишение свободы в исправительной колонии строгого режима.