РИАМО - 14 апр. Компенсационные автобусы запустят для пассажиров МЦД-1, Белорусского и Савеловского направлений 17, 18, 24 и 25 апреля из-за корректировки расписания поездов, сообщает пресс-служба ЦППК.

Из-за проведения капремонта второго главного пути на участке Бескудниково – Марк и на станции Марк с 12:00 17 апреля до 12:00 18 апреля, а также в аналогичный промежуток 24 и 25 апреля изменится график движения поездов на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях.

Так, электропоезда между станциями Бескудниково и Лобня будут следовать по одному пути поочередно с увеличенным интервалом, часть поездов проследуют по укороченным маршрутам. Несколько платформ временно будут работать в реверсивном режиме.

Со стороны Подмосковья ряд поездов проследуют от/до Лобни, со стороны Москвы - от/до Бескудниково, Савеловского и Белорусского вокзалов. Несколько поездов не будут останавливаться на платформах Яхрома, Соревнование и Марк.

В связи с корректировкой движения электричек для пассажиров дальних направлений в указанные дни запустят компенсационные автобусы. Для проезда на автобусе необходимо предъявить билет на электропоезд.

Как отметили в ЦППК, в апреле на Московской железной дороге начался ремонт инфраструктуры. Некоторые виды работ невозможно провести без значительной корректировки расписания, в таком случае для пассажиров запускают компенсационные автобусы.