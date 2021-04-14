РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. Жители Люберец могут оплатить жилищно-коммунальные услуги в кассе ЖЭУ, сообщает управляющая компания АО «ЛГЖТ».

С 5 апреля можно внести платежи за жилищно-коммунальные услуги в кассе ЖЭУ, которая работает по графику управляющей компании АО «ЛГЖТ» с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00). Дополнительно для удобства горожан все кассы будут работать каждую вторую и третью субботу с 9:00 до 16:00.

При приеме платежей будет взиматься агентская комиссия в размере 1,5%. Без комиссии оплату можно внести через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ.рф.

По вопросам, связанным с зачислением и обработкой платежей, обращайтесь по телефону ООО «МосОблЕИРЦ» 8(495) 374-51-61.