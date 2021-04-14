РИАМО - 14 апр. В 2020 году объем мусора на участках садоводческих некоммерческих товариществ Подмосковья вырос на 15-20%, сейчас этой проблемы уже нет. Кроме того, из-за отсутствия мигрантов выросли цены на строительные услуги, сообщил на пресс-конференции в РИАМО первый зампред Мособлдумы, председатель регионального Союза дачников Никита Чаплин.

«Одним из трендов 2020 года стало увеличение количества мусора на участках в среднем на 15-20%. Мы наблюдаем увеличение мусора по прошлому году. Сейчас этой проблемы нет», - сказал Чаплин.

Еще одной важной проблемой для садовых товариществ в прошлом году стало отсутствие мигрантов, что вызвало рост цен на строительные услуги.

«Работники, которые у многих присутствуют на даче или в СНТ, уехали, их стало меньше. Соответственно возникло отсутствие помощников по СНТ, и возник рост цены услуг на рабочую силу», - добавил Чаплин.