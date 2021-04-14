РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. Ученики детской музыкальной школы №2 стали лауреатами конкурса «Музыкальный калейдоскоп», который проходил в очном формате в Москве, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Эрик Тахмазян стал лауреатом I степени в номинации «эстрадный вокал», возрастная категория 11-13 лет. Каролина Малоносова стала лауреатом II степени в номинации «эстрадный вокал», возрастная категория 8-10 лет.

Дарья Сыроежкина и Анастасия Большакова стали лауреатами III степени в номинации «эстрадный вокал», возрастная категория 8-10 лет.

Юные исполнители занимаются у преподавателя по классу эстрадного вокала Натальи Лапшиной.