РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. В подмосковном Подольске продавец табачной палатки присвоила более 700 тыс. рублей, ей грозит до шести лет заключения, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора Екатерина Черникова.

Женщина воспользовалась доверием индивидуального предпринимателя, принявшего ее на работу продавцом в палатку «Табак», и завладела денежными средствами в размере более 700 тыс. рублей. Тем самым причинила ИП ущерб в крупном размере.

Подольская городская прокуратура признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по признаку состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), в отношении подозреваемой. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет со штрафом до 10 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия на установление истины по делу. Ход следствия контролируется городской прокуратурой.