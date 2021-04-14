РИАМО - 14 апр. Новый учебный корпус школы №648 на 200 школьных мест и на 150 дошкольных планируют построить на Фестивальной улице в столичном районе Ховрино, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«Учебный корпус сложной формы будет выполнен в современном стиле, с ламелями и яркими вставками желтого и зеленого цветов возле оконных проемов. В качестве «фоновых» оттенков выбраны белый и графитовый. В качестве отделочного материала решено использовать долговечные керамогранитные панели», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, здание выполнено с учетом всех современных требований и приспособлено для маломобильных граждан. Входы в школу и детский сад разделят.

Новый корпус заменит устаревшее здание средней образовательной школы № 648. Его построят в том же месте. Общая площадь трехэтажного здания составит около 8 тыс. кв. м.

В блоке детского сада сделают помещения для занятий и игр, а также музыкальный и физкультурный залы. В школьной части разместятся классы, актовый зал, медицинский и пищевой блоки.

Прилегающую территорию озеленят и благоустроят. Обустроят игровые и физкультурные площадки и сделают зоны тихого отдыха.