РИАМО - 14 апр. Новый учебный корпус школы №648 на 200 школьных мест и на 150 дошкольных планируют построить на Фестивальной улице в столичном районе Ховрино, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.
По его словам, здание выполнено с учетом всех современных требований и приспособлено для маломобильных граждан. Входы в школу и детский сад разделят.
Новый корпус заменит устаревшее здание средней образовательной школы № 648. Его построят в том же месте. Общая площадь трехэтажного здания составит около 8 тыс. кв. м.
В блоке детского сада сделают помещения для занятий и игр, а также музыкальный и физкультурный залы. В школьной части разместятся классы, актовый зал, медицинский и пищевой блоки.
Прилегающую территорию озеленят и благоустроят. Обустроят игровые и физкультурные площадки и сделают зоны тихого отдыха.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии