РИАМО - 14 апр. Генеральный директор «Мострансавто» Андрей Середнев и главы четырех филиалов компании в Подольске, Коломне, Ногинске и Балашихе на один день 20 апреля примерят на себя роль водителей автобусов большого и малого классов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Такое перевоплощение поможет им стать еще ближе к пассажирам и водителям, ежедневно работающим на маршрутах», - говорится в сообщении.

Директоры имеют права категории D. Также они заранее изучили маршрут и закрепили его на практике на автобусе, которым будут управлять в день акции.

Перед началом водительской смены руководители пройдут медицинский осмотр.