РИАМО - 14 апр. Воздух в Москве стал очень сухим и пыльным, как в пустыне, что негативно сказывается на экологической ситуации в городе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вынос сухого воздуха с юго-востока вызвал эффект «погоды в пустыне», накануне относительная влажность понизилась до 23%. Для сравнения: в одних из самых холодных и сухих столицах в мире - Астане и Улан-Баторе – 26%, в Каире «влажнее» – около 33%, в пустынных Дубае, Кувейте и Эр-Рияде – 13-16%», - написал Тишковец в Instagram.

Синоптик добавил, что вместе с тем значительно возросла запыленность. Помимо пыли с юго-востока, в Москве осталось много пыли после зимы, которую поднимают в воздух автомобили.

«По данным экомониторинга, концентрации взвешенных веществ приблизились к предельно допустимым значениям. <...> Экологическая ситуация усугубляется неблагоприятными метеорологическими условиями. Антициклон препятствует турбулентному перемешиванию воздуха и рассеиванию загрязняющих веществ», - предупредил Тишковец.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что в столице наблюдается пыльцевой дождь - в воздухе повышена концентрация таких аллергенов, как пыльцевые зерна ольхи, орешника и ивы.

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