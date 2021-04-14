РИАМО - 14 апр. Воздух в Москве стал очень сухим и пыльным, как в пустыне, что негативно сказывается на экологической ситуации в городе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик добавил, что вместе с тем значительно возросла запыленность. Помимо пыли с юго-востока, в Москве осталось много пыли после зимы, которую поднимают в воздух автомобили.
«По данным экомониторинга, концентрации взвешенных веществ приблизились к предельно допустимым значениям. <...> Экологическая ситуация усугубляется неблагоприятными метеорологическими условиями. Антициклон препятствует турбулентному перемешиванию воздуха и рассеиванию загрязняющих веществ», - предупредил Тишковец.
Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что в столице наблюдается пыльцевой дождь - в воздухе повышена концентрация таких аллергенов, как пыльцевые зерна ольхи, орешника и ивы.
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