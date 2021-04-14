РИАМО - 14 апр. Во II квартале текущего года по программе реновации запланировано заселение 22 домов, расположенных в восьми административных округах столицы, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Первые переезды жителей начнутся в районах: Богородское, Западное Дегунино, Восточное Измайлово и Тимирязевский», – отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Переселение намечено на севере, северо-востоке, востоке, юго-западе, юго-востоке, юге, западе и северо-западе Москвы.

В настоящий момент по программе реновации возведено 108 жилых домов суммарной площадью 1,3 млн кв. м, еще 274 дома проектируются и возводятся на текущий момент.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Программа касается порядка 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.

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