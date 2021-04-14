РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. Заместитель главы администрации городского округа Люберцы Василий Езерский 15 апреля ответит на вопросы жителей во время онлайн-встречи по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

«Уважаемые люберчане! 15 апреля проведу встречу с жителями в режиме онлайн по вопросу контроля уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. Начало встречи в 18:30», - отметил Езерский.

Свои вопросы можно направить заранее на электронную почту: obg@lubreg.ru и по телефону: 8 (495) 503-41-07. Ссылка на Zoom-конференцию: https://us02web.zoom.us/j/85989858534?pwd=UC9NUTk2UjJORE11SElUTldnbEZvUT09. Идентификатор конференции: 859 8985 8534. Код доступа: 1234.