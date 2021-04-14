РИАМО - 14 апр. Российские туристы могут обменять путевки в Турцию или Танзанию на туры по РФ, полеты в эти страны ограничат с 15 апреля, сообщает Федеральное агентство новостей.

О такой возможности сообщили в Ростуризме. Авиасообщение с Турцией и Танзанией было закрыто из-за всплеска новых заболевших Covid-19 в этих странах.

Туристы, желающие отдохнуть за рубежом, могут отправиться в Грецию или на Кубу. Кроме того, с 23 мая Израиль планирует открыть свои границы для вакцинированных россиян.

Заболеваемость коронавирусом в Турции за последние недели выросла сразу в 3,5 раза. Авиасообщение приостановлено до 1 июня. При этом все обратные вывозные рейсы для находящихся на отдыхе туристов будут выполняться по плану.

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