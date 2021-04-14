РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Жителей подмосковного Подольска приглашают на бесплатную пешеходную экскурсию по Климовску 17 апреля, сообщается в группе «Мбу Икм» в соцсети «ВКонтакте».

В День охраны исторических памятников и исторических объектов, 17 апреля, Историко-краеведческий музей Климовска приглашает всех желающих на бесплатную пешеходную экскурсию «Улицы моего города. Ихтиманская – Ленина».

Сбор участников экскурсии начнется на Привокзальной площади у памятника «Неизвестному солдату». Начало экскурсии в 12:00.

Участники экскурсии познакомятся с интересной информацией о скульпторе Медведеве, автора памятника «Неизвестному солдату», историей улицы Ихтиманской. Также они узнают об исторических зданиях на улице Ленина, школе №3.