РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. В поликлиническом отделении №4 Люберецкой областной больницы порядка 60 человек в день делают прививки от коронавирусной инфекции, сообщает учреждение здравоохранения.

Благодаря последовательному и активному оповещению жителей округа о вакцинации, слаженной работе персонала поликлиники №4 и Люберецкой областной больницы, а также при участии администрации количество горожан, сделавших прививку от Covid-19, с каждым днем становится больше. На сегодня в поликлинике в день прививаются порядка 60 человек.

О количестве люберчан, сделавших прививку в поликлинике №4, сообщила заведующая учреждения Регина Вуколова депутату окружного Совета Дмитрию Крестинину во время рабочей встречи. Также ему рассказали о правилах проведения осмотра пациента перед прививкой, познакомили с работой процедурного кабинета.

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