РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. В подмосковном Подольске мужчина снял со счетов более 10 млн рублей и передал их мошенникам, которые по телефону представились сотрудниками службы безопасности банка и предложили помочь сохранить капитал, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора, юрист 2-го класса Денис Костюнин.

Пострадавший являлся владельцем двух расчетных счетов в крупном банке, на которых хранил более 10 млн рублей. В конце марта ему стали поступать звонки от неизвестных лиц, которые представились сотрудниками службы безопасности кредитной организации.

Мужчине сообщили, что якобы преступники собираются снять деньги с его счетов и предложили помощь в их охране. В итоге вынудили его закрыть счета и передать деньги наличными якобы представителю банка. Встреча произошла в заранее оговоренном месте, ее участники назвали заранее оговоренные кодовые слова. После этого мошенники перестали выходить на связь.

СУ УМВД России по Подольску возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении неустановленных лиц по факту хищения более 10 млн рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся оперативно-следственные мероприятия для розыска причастных к совершению преступления лиц и привлечения их к ответственности.

В последнее время в Подольске отмечается значительный рост числа случаев хищения имущества посредством использования телекоммуникационных сетей, в том числе телефонной связи.

Жителей попросили при поступлении сообщений о несанкционированном снятии денежных средств с банковского счета либо звонков от лиц, представляющихся работниками кредитного учреждения с аналогичным поводом и требованиями озвучить персональные данные (пин-код, период действия карты, CVV код, сведения из поступивших СМС-сообщений и так далее) с целью проверки законности переводов, незамедлительно прекратить телефонный разговор и не отвечать на СМС-сообщения.

Ни в коем случае нельзя сообщать персональные данные, в том числе из поступивших СМС-сообщений. При наличии банковской карты необходимо позвонить по номеру телефона, указанному на ней, либо обратиться в ближайшее отделение кредитного учреждения и сообщить о звонке (сообщении), после чего следовать рекомендациям специалиста.