РИАМО - 14 апр. В Москве сделать прививку от коронавирусной инфекции можно быстро и с максимальными удобствами, процедура организована так, чтобы не было никаких проблем, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он поблагодарил врачей и сотрудников Дворца госуслуг на ВДНХ за организацию выездного пункта вакцинации.

«Сегодня я здесь поставил прививку. Все прошло очень технологично и быстро. Получил сертификат о вакцинации. В том числе личным примером хотелось бы показать москвичам, что прививок не надо бояться ни с точки зрения опасений за здоровье, ни с точки зрения потери времени либо какого-то неудобства», — отметил Шапошников.

По его словам, сейчас в мире есть два варианта развития пандемии Covid-19: пустить все на самотек или вакцинироваться. Первый вариант недопустим. А второй поможет выработать коллективный иммунитет от инфекции.

Он напомнил, что сначала в кампании по вакцинации были задействованы столичные поликлиники, затем прививочные пункты появились в театрах, торговых центрах. С 12 апреля выездные пункты открылись в городской системе многофункциональных центров.

«Сегодня в столице поставить прививку от коронавируса не составляет никаких проблем. Нет необходимости записываться заранее, можно прийти в выездные пункты, очередей нет. Болезненных ощущений никаких нет. Вот прошел час с момента, как я поставил прививку, каких-то последствий тоже нет», - подчеркнул спикер городского парламента.

По его словам, Москва может смело считаться мировым флагманом в борьбе с пандемией. Слаженные действия систем здравоохранения, соцзащиты и МФЦ являются ярким примером того, как всему мировому сообществу необходимо работать в тяжелый период пандемии.

«Сегодня, в отличие от многих мировых мегаполисов, где действует жесткий режим локдауна, жизнь в столице постепенно возвращается в привычное русло. Конечно, расслабляться рано. Чтобы вирус сошел на «нет», нужно выработать коллективный иммунитет», — добавил Шапошников.

Он уточнил, что на сегодняшний день в столице прививку от коронавируса сделали порядка миллиона человек, это подтверждает безопасность российских вакцин.

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