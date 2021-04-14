РИАМО - 14 апр. В Москве сделать прививку от коронавирусной инфекции можно быстро и с максимальными удобствами, процедура организована так, чтобы не было никаких проблем, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Он поблагодарил врачей и сотрудников Дворца госуслуг на ВДНХ за организацию выездного пункта вакцинации.
«Сегодня я здесь поставил прививку. Все прошло очень технологично и быстро. Получил сертификат о вакцинации. В том числе личным примером хотелось бы показать москвичам, что прививок не надо бояться ни с точки зрения опасений за здоровье, ни с точки зрения потери времени либо какого-то неудобства», — отметил Шапошников.
По его словам, сейчас в мире есть два варианта развития пандемии Covid-19: пустить все на самотек или вакцинироваться. Первый вариант недопустим. А второй поможет выработать коллективный иммунитет от инфекции.
Он напомнил, что сначала в кампании по вакцинации были задействованы столичные поликлиники, затем прививочные пункты появились в театрах, торговых центрах. С 12 апреля выездные пункты открылись в городской системе многофункциональных центров.
По его словам, Москва может смело считаться мировым флагманом в борьбе с пандемией. Слаженные действия систем здравоохранения, соцзащиты и МФЦ являются ярким примером того, как всему мировому сообществу необходимо работать в тяжелый период пандемии.
«Сегодня, в отличие от многих мировых мегаполисов, где действует жесткий режим локдауна, жизнь в столице постепенно возвращается в привычное русло. Конечно, расслабляться рано. Чтобы вирус сошел на «нет», нужно выработать коллективный иммунитет», — добавил Шапошников.
Он уточнил, что на сегодняшний день в столице прививку от коронавируса сделали порядка миллиона человек, это подтверждает безопасность российских вакцин.
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