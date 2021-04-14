РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 апр. В совете депутатов городского округа прошла встреча руководителей совета с заслуженными представителями профсоюзных организаций города, сообщается на сайте администрации горокруга.

На протяжении многих лет эти люди руководили и работали в профессиональных союзах своих предприятий, организаций и учреждений. Ветеранов профсоюзных комитетов поздравили руководитель фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов горокруга лидер движения общественной поддержки социальных инициатив Михаил Мурзаков и председатель совета депутатов Андрей Гореликов.

«С большинством из лидеров мытищинского профсоюзного движения я знаком лично. Мы долгое время вместе работали, добиваясь успешных результатов на благо округа. Мытищинские профсоюзные комитеты на предприятиях во многих начинаниях были первыми. Особенно в реализации социальных программ», - сказал Мурзаков.

Он добавил, что появилась новая электронная площадка, которая позволяет концентрировать мнения людей на одном ресурсе. В совместной работе идет более активное развитие округа.

Стаж ветеранов мытищинского профсоюзного движения, которые пришли на встречу с депутатами, составляет от 30 до почти 70 лет. Но даже те, кто сейчас находится на пенсии, активно поддерживают новые инициативы.