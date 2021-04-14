РИАМО - 14 апр. Жителям и гостям Подмосковья следует гулять в лесу с осторожностью, поскольку в регионе уже проснулись клещи, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Клещи переносят опасные заболевания – боррелиоз, гранулоцитарный плазмоз, эрлихиоз, клещевой энцефалит и другие.

Чтобы обезопасить себя от укуса клеща, необходимо использовать защитные средства. После прогулки следует внимательно осмотреть себя и своего питомца.

Ранее жителей Московской области призвали остерегаться диких животных из‑за сезонного бешенства. Вирус бешенства поражает нервную систему, что приводит к смерти.

Взаимный осмотр и прививки: как защитить себя и близких от клещей>>