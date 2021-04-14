РИАМО - 14 апр. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов занял пятое место в медиарейтинге глав законодательных органов российских регионов за март 2021 года. Рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

Лидерами медиарейтинга в марте стали Владимир Константинов (Республика Крым), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Юрий Бурлачко (Краснодарский край). Четвертое место досталось Константину Толкачеву (Башкортостан), спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов замкнул пятерку лидеров.

В конце рейтинговой таблицы расположились Сергей Грачев (Оренбургская область), Магомет Яндиев (Ингушетия) и Валерий Малышев (Ульяновская область), занявшие места с 83-го по 85-е соответственно.

Рейтинг построен на основании медиаиндекса – показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны. Исследователи использовали базу СМИ, в которую входят свыше 62 тыс. источников: ТВ, радио, газет, журналов, информагентств, интернет-СМИ.