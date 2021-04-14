РИАМО - 14 апр. Столица преодолела пик паводка, за это время не было допущено подтоплений на улично-дорожной сети, а также в жилом и нежилом фонде, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Процесс прохождение паводковых вод стоял на особом контроле столичного ведомства.

На территории поселения Вороновское в ТиНАО начались противопаводковые учения. В них задействовано более 60 единиц различной техники, в том числе воздушные суда и беспилотники.

Ранее специалисты прогнозировали обильный паводок в этом году на территории Московского региона. Это связано со снежной зимой.

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