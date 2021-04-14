РИАМО - 14 апр. Подмосковные ветеринары проведут 1560 исследований на птичий грипп диких птиц, голубей, а также птиц на птицефабриках, личных хозяйствах и зоопарках, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Прилет птиц несет в себе определенные риски, связанные с заносом птичьего гриппа, и постоянный мониторинг заболевания позволяет обеспечить эпизоотическое благополучие на территории области», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

По его словам, мониторинг позволяет предотвратить заражение домашней птицы.

В рамках аналогичных исследований в 2020 году подмосковные лаборатории изучали 1,3 тыс. проб дикой и синантропной птицы.