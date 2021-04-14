РИАМО - 14 апр. Голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов России по футболу по количеству сыгранных минут, пишет Nation News.

Акинфеев побил рекорд своего бывшего одноклубника Сергея Игнашевича. На счету 35-летнего вратаря 42 870 минут. Игнашевич же провел на поле 42 848 минут.

Превзойти достижение Акинфееву удалось в матче РПЛ с «Ротором» из Волгограда, который завершился победой армейцев со счетом 2:0.

За основной состав ЦСКА вратарь выступает с 2003 года. Акинфеев становился обладателем Кубка УЕФА и шесть раз выигрывал чемпионат России.

В составе сборной России Акинфеев провел 110 матчей и взял бронзу ЧЕ-2008. В 2018 голкипер завершил карьеру в национальной сборной.