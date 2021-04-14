РИАМО - 14 апр. Столичные полицейские задержали двоих мужчин за попытку кражи более 9 тонн дизельного топлива из цистерны в районе станции Лобня в Подмосковье, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

В линейный отдела МВД на станции «Москва – Савеловская» обратился представитель одной из топливных компаний, который рассказал, что на одном из вагонов-цистерн отсутствовала пломба, а на другом – была повреждена. Оперативники установили слежку за составом на подъездном пути на станции Лобня.

Ночью к цистернам подъехала фура, после чего двое неизвестных присоединили шланг с насосом к резервуару, и приступили к перекачиванию топлива в емкости своего полуприцепа.

Одного из мужчин удалось задержать. Им оказался житель Тульской области 1973 года рождения. Его подельнику – жителю столицы 1985 года рождения – удалось скрыться. Позже он был задержан в аэропорту Домодедово.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под домашним арестом.