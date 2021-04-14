РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 апр. В Домодедове сотрудники Межрайонной природоохранной прокуратуры выявили загрязнение реки Злодейки и ее притока, сообщили в пресс-службе Минэкологии Московоской области.

Материалы расследования направили в министерство для принятия решения о наказании.

«Виновником оказалось некоммерческое партнерство «Сиеста», управляющая компания коттеджного поселка в селе Растуново», - сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Компания эксплуатирует очистные сооружения со сбросом очищенных вод в реку Сушка, приток Злодейки. Лабораторный анализ показал, что в водные объекты сбрасывались стоки с превышением ПДК (предельно допустимая концентрация) взвешенных веществ и фосфатов.

«За это на партнерство и лично на председателя правления наложены штрафы на общую сумму 200 тыс. рублей», - добавил Разин.

Из-за частоты нарушений в отношении реки Злодейки и ее притоков она взята на особый контроль министерства экологии и природопользования региона.