РИАМО - 14 апр. В среду температура воздуха в Москве поднялась до плюс 20,8 градуса, что равно рекордному показателю для 14 апреля, зафиксированному в 1962 году, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Второй день подряд природа радует москвичей по-летнему теплой погодой, да еще и с рекордными показателями. Так, сегодня на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 14:00 воздух прогрелся до плюс 20,8 градуса, что соответствует предыдущему рекорду 1962 года, когда метеорологи тоже зафиксировали плюс 20,8 градуса», – написал Тишковец в Instagram.

Он пояснил, что окончательные данные по температуре будут известны после 21 часа. По мнению метеоролога, в итоге рекорд 1962 года будет побит.

Ранее синоптики сообщили, что минувшая ночь стала самой теплой в Москве с начала года. В городе зафиксировали плюс 11,6 градуса.