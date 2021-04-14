РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил в среду губернатора Московской области Андрея Воробьева с днем рождения, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

«Выбранный Вами жизненный путь – это достойный пример служения Отечеству, образец профессионализма и активной гражданской позиции! Люберчане знают Вас как человека, искренне преданного своему делу, целеустремленного, обладающего неиссякаемой энергией, которая направлена на развитие Московской области!» - сказал глава.

Ружицкий также подчеркнул, что при поддержке губернатора в Люберцах удалось реализовать множество проектов, благодаря которым жизнь в округе стала комфортнее.

«Примите искреннюю благодарность за доверие, поддержку, возможность работать в одной команде. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, удачи и успехов во всех начинаниях!» - резюмировал Ружицкий.