РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил в среду губернатора Московской области Андрея Воробьева с днем рождения, сообщает пресс-служба администрации Люберец.
Ружицкий также подчеркнул, что при поддержке губернатора в Люберцах удалось реализовать множество проектов, благодаря которым жизнь в округе стала комфортнее.
«Примите искреннюю благодарность за доверие, поддержку, возможность работать в одной команде. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, удачи и успехов во всех начинаниях!» - резюмировал Ружицкий.
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