РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. В среду заместитель главы администрации городского округа Люберцы Андрей Сыров обсудит с многодетными семьями вопросы обеспечения земельными участками во время онлайн-встречи.

«Уважаемые люберчане! В среду в 18:30 проведу онлайн-встречу, во время которой обсудим вопросы обеспечения земельными участками многодетных семей. Свои вопросы направляйте на электронную почту: a.n.sirov@yandex.ru», - отметил Сыров.

Ссылку на Zoom-конференцию можно найти на официальном сайте администрации www.люберцы.рф, кликнув на тематический баннер. Код доступа: 1234.