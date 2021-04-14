РИАМО - 14 апр. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что сделал прививку от коронавируса в выездном пункте на ВДНХ, там ему вручили сертификат.

«Мне сегодня удалось сделать прививку. Сама прививка абсолютно безболезненная, все комфортно. Подготовка к прививке занимает не больше 15 минут – это осмотр врача, заполнение специальной формы, сама прививка», – сказал Шапошников.

Он отметил, что еще после прививки 30 минут за пациентами ведется меднаблюдение. В целом процедура занимает не более часа.

По его словам, очередей в пункт вакцинации нет. Можно прийти с паспортом и сразу вакцинироваться.

«Я рекомендую всем москвичам воспользоваться этой возможностью. Более 100 пунктов работает в городе», – добавил спикер городского парламента.

Он напомнил, что привиться можно в поликлиниках и МФЦ. А для маломобильных москвичей начали работать выездные бригады, которые делают прививки на дому. Вакцинация от Covid-19 проводится в мегаполисе бесплатно.

«Особенно хотел бы обратить внимание людей старшего поколения (на вакцинацию – ред.). Мои родители неделю назад сделали прививку, все прошло благополучно, здоровье находится в полном порядке», – отметил Шапошников.

Он подчеркнул, что вакцинация – это единственный путь победы над коронавирусной инфекцией, а масштаб проводимой кампании по вакцинации в столице несравним ни с одним мегаполисом мира.

Председатель Мосгордумы высказал уверенность, что кампания по вакцинации горожан пройдет в короткие сроки и завершится успехом.

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