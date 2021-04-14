РИАМО - 14 апр. Актер и телеведущий Олег Марусев скончался в возрасте 76 лет, причина смерти пока неизвестна, сообщает Газета.ru.

О смерти на своей странице в Instagram сообщил актер Станислав Садальский.

«Ничего не лезет в голову, только четверостишье Брюсова. Ты слышишь, друг, в вечернем звоне: «Своей судьбе не прекословь!» Нам свищет соловей на клене: «Любовь и Смерть, Смерть и Любовь!». Прощай, друг», — написал Садальский.

Пока также не сообщается о месте, дате прощания и похорон.

Марусев снимался в кино и играл в театре. Он запомнился телезрителям по сериалам «Графиня де Монсоро» и «Марш Турецкого». Артист служил в Театре Луны.