РИАМО - 14 апр. Исследования показали, что человек может плохо усваивать молоко из-за лактозы, а также из-за неподходящего типа казеина (белка), рассказала врач-диетолог «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева.

«Казеин относится к самой большой группе белков в молоке, которая составляет около 80% от общего содержания белка. Существует несколько видов казеина, вторым по распространенности является β-казеин. Есть тринадцать самых распространенных его форм, основные среди них – это β-казеин А1 и β-казеин А2. Есть исследования, которые показывают, что у людей может возникать непереносимость к β-казеину А1», – сказала Прунцева в эфире радио Sputnik.

При этом симптомы непереносимости и аллергии могут совпадать. Но аллергия связана с нарушениями в работе иммунной системы, поэтому организму нужно совсем немного аллергена для реакции, а непереносимость требует большого количества продукта, который не подходит.

Механизмы β-казеин А1 на организм еще не изучены полностью. Так, существует мнение, что данный белок может приводить к воспалению в кишечнике, вздутию живота, диарее или провоцировать развитие сахарного диабета I типа. Однако подтверждения этому нет.

Существуют также теория, что этот белок негативно сказывается на сердечно-сосудистой, пищеварительной, а также нервной системах. Но клинические исследования, которые проводились в разных странах, не дали этому убедительных доказательств.

Между тем, исследования показали, что β-казеин А2, который входит и в состав человеческого молока, усваивается почти в шесть раз лучше, чем А1. В молоке коров количество двух типов зависит от породы животного.

Диетолог отметила, что не стоит отказываться от молока без рекомендации врача. Так, если проблем с усвоением напитка нет, то и заострять внимание на выборе А1 или А2 нет необходимости.