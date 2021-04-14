РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Ранее судимый житель Подольска порезал ножом мужчину, злоумышленника заключили под стражу, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора Екатерина Черникова.

Рецидивист в одной из квартир в Подольске нанес ножом проникающие колото-резаные ранение в грудь и бедро пострадавшего, причинив тяжкий вред его здоровью.

Подольская городская прокуратура признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины по признаку состава преступления, предусмотренного пунктом «З» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подольским городским судом с учетом мнения городской прокуратуры в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия на установление истины по делу.

Ход следствия контролируется городской прокуратурой.