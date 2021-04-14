РИАМО - 14 апр. На одном из бойцовском шоу в Москве заметили молодого человека, похожего на виновника крупного ДТП в столице – пранкера Эдварда Била, сообщает РЕН ТВ.

Точная дата шоу не называется, возможно, что оно состоялось на днях.

Сначала человек, похожий на Била, появился в составе сопровождающей команды одного из участников турнира. Он прятал свое лицо за маской и очками. Затем блогер во время поединка был среди зрителей, где уже снял маскировку.

Между тем, сейчас скандальный видеоблогер по решению суда находится под домашним арестом по делу о крупном ДТП в Москве.

Авария произошла днем 1 апреля на Садовом кольце в районе Новинского бульвара. Блогер на Audi RS6 вылетел на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии пострадала женщина. После ДТП она впала в кому.

Массовое ДТП на Садовом кольце со скандальным блогером: что известно о крупной аварии>>