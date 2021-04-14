РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 апр. Жители подмосковного Красногорска теперь могут привиться от коронавирусной инфекции в торговом центре «Парк», сообщили в пресс-службе Красногорской городской больницы №1.

Привиться от Covid-19 вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») можно будет без записи ежедневно с 12:00 до 18:00. В пункте работают медики ГБУЗ МО КГБ №1.

На вакцинацию приглашаются граждане старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Противопоказаниями являются аллергические реакции, ОРВИ, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания.

Вакцинация будет проведена только после осмотра терапевтом.

Адрес пункта вакцинации: Красногорск, улица 50 лет Октября, дом 12 (2 этаж, павильон Б-10).

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